Российский актер Алексей Булдаков умер в возрасте 68 лет, передает ТАСС со ссылкой на Гильдию актеров кино Союза кинематографистов РФ.

Смерть актера подтвердил президент фестиваля театра и кино "Амурская осень" Сергей Новожилов в своем Instagram.

Отмечается, что Булдаков был на гастролях, когда у него оторвался тромб. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на директора артиста Ольгу Кривенко, Булдаков скончался в Монголии, где отмечал день рождения с друзьями. 26 марта ему исполнилось 68 лет. "Сейчас решается вопрос о транспортировке его тела в Россию", — сказала она.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Алексея Булдакова нашли без сознания в его гостиничном номере в Улан-Баторе. Актер вызвал такси, но вовремя вниз не спустился. Сотрудники гостиницы долго стучались в его номер, но он не открывал. Дверь вскрыли. Актер лежал без сознания.

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. Затем семья переехала в Павлодар. Окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова (1969). До 1976 года работал в театрах Павлодара, Томска, Рязани. До 1982 года — в Карагандинском областном русском драматическом театре имени Станиславского. В 1985-1993 — актер Театра-студии киностудии "Беларусьфильм". До 1995 года был преимущественно актером второго плана. Роль генерала Иволгина (прототип — генерал Александр Лебедь) в фильме "Особенности национальной охоты" сделала из него по-настоящему народную звезду. После этого в роли генерала он сыграл еще в нескольких картинах.