В Алтайском крае 28-летний житель города Новоалтайска обвиняется в публичном оскорблении представителя власти, сообщает региональный СК.

По данным следствия, в ночное время в январе 2019 года сотрудники Росгвардии прибыли в одно из развлекательных заведений Новоалтайска по вызову о совершении посетителем мелкого хулиганства.

"Находясь в форменном обмундировании и показав служебное удостоверение, сотрудник правоохранительных органов предъявил законные требования, направленные на пресечение противоправных действий мужчины. Молодой человек в присутствии свидетелей стал высказывать в отношении сотрудника Росгвардии оскорбительные выражения и грубую нецензурную брань, тем самым публично унизив честь и достоинство должностного лица", – говорится в сообщении ведомства.

Обвиняемый вину признал и в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в суд.