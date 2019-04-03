Песков не знает, почему россиянам не хватает денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о том, что россиянам не хватает денег на обувь, сообщает РИА "Новости".

"Я затрудняюсь это прокомментировать, скажу вам честно. Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры? Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных", – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса Росстата, треть российских семей оказались без денег на обувь. В исследовании ведомства приняли участие 60 тыс. семей, оно проводилось в сентябре прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.

Оказалось, что 79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. В том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с "большими затруднениями".