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Росгвардеец освободил от службы за 150 кг копченой рыбы и 90 кг красной икры

, ИА "Амител"
Офицер Росгвардии за деликатесы освободил от службы военнослужащего по контракту
Сотрудник Росгвардии освобожден от занимаемой должности / Фото: шаховскаямо.рф

Сотрудник Росгвардии освобожден от занимаемой должности / Фото: шаховскаямо.рф

Офицер Росгвардии пойдет под суд в Комсомольске-на-Амуре за освобождение контрактника от воинской службы за взятку в виде 150 кг копченой рыбы и 90 кг красной икры, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК.

"Предварительным следствием установлено, что с лета 2015 года по июнь 2018 года Константин Митин, занимая сначала должность командира воинской части № 3494, а впоследствии должность начальника отдела организации охраны важных государственных объектов управления Восточного округа войск национальной гвардии РФ, освободил военнослужащего по контракту из своей части от исполнения обязанностей военной службы, который за это передал офицеру в общей сложности не менее 150 кг копченой рыбы и около 90 кг красной икры", – сообщили в ГВСУ.

При этом военнослужащий продолжал получать денежное довольствие, в результате чего государству причинен ущерб на 1,8 млн рублей. В целях возмещения ущерба на автомобиль Nissan Qashqai, нежилое здание в Амурской области, а также земельный участок в садоводческом товариществе, принадлежащие Митину, наложен арест.

В ходе предварительного следствия решением командующего Восточным округом войск национальной гвардии РФ Митин освобожден от занимаемой должности.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Комсомольский-на-Амуре гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", – отметили в ГВСУ.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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