Специалисты МЧС держат на постоянном контроле ситуацию с повышением уровня рек в Алтайском крае — особенно серьезная обстановка в данный момент складывается в районе Рубцовска.

В региональном главке экстренного ведомства акцентируют внимание, что в минувшие сутки от Гидрометцентра поступили два прогноза о возможном росте уровней воды на территории населённых пунктов и подтоплении низменных территорий: в городе Рубцовске на реке Алей, а также в селе Белоглазово Шипуновского района на реке Чарыш.

"Особенно серьёзная ситуация в Рубцовске, где на реке образовался ледовый затор. Ситуация подробно изучена в ходе специального облёта, вполне возможно проведение взрывных работ на ледовой пробке в ближайшее время. В городе подготовлено два пункта временного размещения на случай эвакуации населения, а также необходимый транспорт", — подчеркивают в МЧС

По состоянию на 16:00 уровень воды в реке Алей в Рубцовске составляет 588 сантиметров при критической отметке в 600 сантиметров. На реке Чарыш в районе Белоглазово уровень воды составляет 514 сантиметров при отметке 520 сантиметров.

Ситуация в круглосуточном режиме находится на контроле оперативного штаба и Центра управления силами в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по региону.