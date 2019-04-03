В Алтайском крае вынесли приговор директору и бухгалтеру ООО "Регион-Ресурс", которых суд признал виновными в уклонении от уплаты налогов, совершенном в крупном размере, сообщает региональный СК.

Отмечается, что компания, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин, а также иные виды предпринимательства, применяло общий режим налогообложения и являлось плательщиком установленных законодательством налогов и сборов, в том числе, налога на добавленную стоимость.

"Директор и бухгалтер разработали преступный план, согласно которому руководитель подыскал организации, состоящие на учетах в налоговом органе, находящиеся на общем режиме налогообложения, имеющие открытые расчетные счета в банках, однако при этом не осуществляющие хозяйственной деятельности. Совместно с бухгалтером они определили конкретные размеры сумм налоговых вычетов по НДС, подлежащих внесению в налоговые декларации в качестве заведомо ложных сведений, после чего получили от имени этих организаций подложные счета-фактуры о якобы поставленных ими в адрес ООО "Регион-Ресурс" товарах, работах и услугах. Фиктивные декларации они предоставили в налоговые органы", — говорится в сообщении ведомства.

Сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила более 9 млн рублей.

Директор и бухгалтер своей вины не признали. Суд приговорил директора к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно, бухгалтера — к 3 годам лишения свободы условно.