Жителя Барнаула задержали за кражу новой обуви в торговом центре

В Барнауле полицейские задержали местного жителя 1985 года рождения, которого подозревают в краже обуви, совершенной в торговом центре, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что накануне в отделе обуви одного из торговых центров Барнаула покупатель, воспользовавшись моментом, когда продавец отвлекся, похитил пару ботинок и скрылся. Заметив пропажу, сотрудники магазина обратились в полицию.

Сумма причиненного ущерба составила более 7000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Похищенную обувь мужчина успел продать неизвестному.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не понимает, откуда у Росстата информация о том, что россиянам не хватает денег на обувь. По данным ведомства, у 35,4% российских семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.