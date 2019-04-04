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"Роскосмос" показал отработку посадки на Марс "Казачка"

, ИА "Амител"
Посадка "Казачка" с Rosalind Franklin на Марс намечается в марте 2021 года
В видео приводятся кадры отработки посадки макета модуля 'Казачок' / Фото: proza.ru

В видео приводятся кадры отработки посадки макета модуля "Казачок" / Фото: proza.ru

"Роскосмос" опубликовал видео отработки посадки на Марс модуля "Казачок", который, как предполагается, в 2021 году доставит на планету марсоход Rosalind Franklin, сообщает РИА "Новости".

На видео рассказывается об уникальном испытательном стенде в НПО имени Лавочкина, предназначенном для отработки мягкой посадки на поверхность Луны и Марса.

На стенде проверяют устойчивость космического аппарата при посадке, оценивают его перегрузки и прочность. После броска система измерения на посадочной платформе передает инженерам данные, необходимые для создания виртуальной математической модели посадки на поверхность планеты. Матмодель позволяет виртуально рассчитать весь объем вариантов, которые могут произойти при посадке аппарата, а это десятки тысяч разных ситуаций.

Кроме того, в видео приводятся кадры отработки посадки макета модуля "Казачок".

В марте 2016 года в рамках российско-европейской программы к Марсу была отправлена автоматическая межпланетная станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

На июль 2020 года планируется запуск к Марсу станции ExoMars-2020, состоящей из европейского перелетного модуля, российского посадочного модуля "Казачок" и европейского марсохода Rosalind Franklin. На "Казачке" будут установлены 11 российских и два европейских прибора. Оборудование Rosalind Franklin будет включать семь европейских и два российских прибора. Посадка "Казачка" с Rosalind Franklin на Марс намечается в марте 2021 года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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