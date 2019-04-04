Более половины детей в России в возрасте до трех лет — 56% — нуждаются в устройстве в ясли, передает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, который провел Росстат.

Задачу по созданию новых мест для детей до трех лет планируется решить в рамках нацпроекта "Демография" и, в частности, федерального проекта в его составе — "Содействие занятости женщин". Так, до конца 2021 года предполагается создать 255 тыс. новых мест для детей до трех лет, которые позволят мамам с маленькими детьми быстрее выходить на работу.

Согласно результатам опроса Росстата, среди детей в возрасте до трех лет, нуждающихся в устройстве в ясли, в очередь на детский сад поставлены 86%. При этом в 93% случаев вблизи дома есть дошкольная образовательная организация.

Чаще в устройстве в ясли нуждаются семьи с одним ребенком, об этом заявили 58% опрошенных. Среди семей с тремя и более детьми о потребности устройства ребенка в ясли сообщили 52%. Меньше всего в том, чтобы ребенок ходил в ясли, нуждаются семьи, в которых один родитель не работает: только 35% заявили о такой необходимости.

Опрос Росстата проводился с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах России среди людей старше 15 лет.