На камеру видеонаблюдения попало нападение двух мужчин на кондуктора и пассажирку в полупустом автобусе, случившееся вечером в Бийске, сообщает "Бийский рабочий".

По предварительной информации, конфликт начался после того, как кондуктор в грубой форме сделала двум пассажирам замечание по поводу того, что они щелкали семечки и бросали кожуру в салон.

В ответ ей заявили, что "за базар надо ответить". Видя, что на работницу пассажироперевозчика накинулись двое пьяных, единственная кроме них пассажирка в салоне попыталась оттолкнуть агрессивных горожан. В ответ же досталось и "защитнице".

"Водитель – это вообще отдельная тема. Меня его поведение шокировало. Когда я ему кричала: "Останови!" (думала вытолкнуть парней из автобуса), он сказал: "Едем дальше", – рассказала отважная бийчанка. – А мне было реально страшно. Представляете, меня повалили на пол, тут же открытая дверь. И все это происходит на ходу. Меня могли спокойно выбросить на дорогу".

После этого девушка обратилась в полицию, написала на обидчиков заявление и сняла побои.

"У меня есть синяки, ссадины, – объяснила бийчанка. – Но внутри болит больше: где-то в груди и еще в районе почки".

3 апреля одного из подозреваемых задержали. Им оказался 23-летний местный житель. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.