Холодное водоснабжение временно ограничено в барнаульском поселке Спутник 4 апреля в связи с работами по промывке водонапорной башни.

По информации Барнаульского водоканала, работы проводятся по адресу улица Декоративная, 59 с 08:00 до 16:00.

Холодная воду будет отсутствовать по следующим адресам:

Авиаторов, 1-19а, 2-40;

Малиновая, 1-45, 2-38

Смородиновая, 2-22, 1-23;

Черемуховая, 1а-37,2а-36;

Живописная, 2а-38;

Кленовая, 1-87, 10-68;

Соловьиная, 2-45,2-34;

Декоративная, 1-91, 2-72;

Тополиная, 1-23, 2-18;

Ясеневая, 1-29,2-36;

Калиновая, 1-37, 2-32;

Вишневая, 1-77, 2-90;

Яблоневая, 1-35, 2-32;

Лиловая, 1-49, 2-50;

1-я Малиновая, 1-17, 2-20;

2-я Малиновая, 1-18, 2-24;

3-я Малиновая,1-25, 2-24;

4-я Малиновая, 1-25, 2-26;

Медовая, 9-25а;

Клюквенная, 18-22;

Дубовый, 1-23а;

Орлиная, 1-29, 2-22;

Плодовый, 2-30;

Барбарисная, 1-35, 2-36;

Ивовая, 1-67, 2-36;

Черничная, 2-88, 19-73;

Персиковая, 24-68, 23-71;

Лимонная, 27-73, 26-74;

Имбирная, 47-75, 52а-72.

После производства работ возможно временное ухудшение качества воды.