Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов обвинил телеведущую Елену Малышеву в оскорблении врачей.

На своей страничке в Facebook он опубликовал обращение к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту, потребовав от ведущих программы "Жить здорово!" извиниться "за публикацию ложных сведений, порочащих честь и достоинство остеопатов России".

Врача возмутил выпуск передачи от 29 марта, где Малышева заявила об "отсутствии в России остеопатии как медицинской специальности".

Мохов уверен, что тем самым она "ввела в заблуждение сотни тысяч телезрителей, оскорбила тысячи врачей-остеопатов и опорочила честное имя остеопатии как науки".

В доказательство своих слов он привел сведения, согласно которым российские вузы подготавливают новых врачей этой специальности, а должность "остеопат" внесена в номеклатуру должностей медицинских работников.