Уголовные дела возбуждены в отношении заведующей терапевтическим отделением – врача-терапевта НУЗ "Узловая поликлиника на станции Рубцовск ОАО "РЖД" по факту получения взяток и служебного подлога.

Как сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР, в период с 2017 по 2018 год женщина получила от граждан незаконные вознаграждения в виде взяток в размере от 500 до 4000 рублей за проставление в медицинские заключения сведений о прохождении медицинского обследования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами без фактического его прохождения.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.