Заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак внес в Госдуму законопроекты, упрощающие порядок декларирования доходов и смягчающие меры ответственности за предоставление неполных и недостоверных сведений в декларациях для муниципальных депутатов. Именно из-за этого сегодня по всей стране выявлены факты предоставления недостоверных деклараций, за которые сельские и городские депутаты лишаются мандатов, а потенциальные кандидаты отказываются идти в депутаты из-за сложностей заполнения документов.

По словам секретаря Алтайского регионального отделения "Единой России", председателя краевого Законодательного собрания Александра Романенко, для региона упрощение порядка декларирования доходов очень важны. В регионе работают более 7400 муниципальных депутатов, из которых 5976 – депутаты сельских поселений.

"Кто они – эти люди? Большинство – те самые сельские учителя, врачи – активные и неравнодушные жители, которые считают своим долгом помогать односельчанам решать проблемы. Это те самые граждане, о которых говорит Андрей Турчак, которые являются фундаментом, основой нашей системы местного самоуправления", – сказал Романенко.

Однако в последнее время из-за сложностей заполнения деклараций сельские депутаты отказываются от мандатов.

"Навскидку могу сказать, что речь идет о десятках подобных прецедентах. Не скрою, данная ситуация осложняет в том числе и кадровую работу "Единой России". Ведь мы, как никакая другая партия, уделяем серьезное внимание представительству во всех муниципальных органах власти. Именно поэтому еще в прошлом году реготделение партии обращалось к федеральным коллегам с инициативой по упрощению порядка декларирования", – добавил глава алтайских единороссов.