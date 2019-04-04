Житель Смоленского района Алтайского края предстанет перед судом по обвинению в целом "букете" преступлений, включая убийство и покушение на убийство.

Эти деяния, а также совершение грабежа и незаконного проникновения в жилище инкриминируют 47-летнему мужчине. Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, обвиняемый несколько месяцев прожил с женщиной, однако она втайне от него ушла к бывшему сожителю.

"Неоднократные попытки вернуть возлюбленную оказались безрезультатными, кроме того, ее гражданский муж несколько раз оскорблял мужчину в ходе телефонных переговоров. Движимый чувством ревности, в один из дней января 2019 года обвиняемый, взяв нож, а также бахилы и перчатки приехал к дому, где проживал соперник. После того, как хозяин квартиры открыл дверь, злоумышленник нанес ножевое ранение женщине и несколько ударов ножом мужчине, от которых он скончался на месте происшествия", – отмечают в СКР.

Потерпевшей же удалось выбежать из дома и спрятаться, а когда бывший сожитель вышел ее искать, она вновь зашла в жилище и закрылась. Но злоумышленник, разбив окно, снова проник в квартиру, после чего, угрожая убийством, вывел женщину на улицу, предварительно забрав с собой денежные средства и спиртное, принадлежащие погибшему хозяину.

Затем женщине снова удалось скрыться и обратиться в правоохранительные органы. Во время предварительного следствия злоумышленник вину признал только в убийстве соперника, пояснив, что возлюбленную убивать не хотел, а ножевое ранение причинил ей случайно.

Уголовное дело направлено в суд.