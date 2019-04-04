Продюсер Александр Беланов подтвердил намерение известного американского актера Дольфа Лундгрена сняться в российском фильме о Великой Отечественной войне, сообщает "Российская газета".

Речь идет о трилогии "Приговоренные к подвигу", в двух из которых появится Лундгрен. Он сыграет роль начальника керченского гестапо Гюнтера Гельдмана.

Ранее эту информацию опроверг агент артиста, но, по словам Беланова, тот просто был не в курсе.

Теперь же он поговорил с Лундгреном, и тот больше не будет отрицать договоренность о съемках, уточнил продюсер.

Звезда голливудских боевиков также хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и актером Василием Лановым, а также пройти вместе с ними 9 мая в Бессмертном полку, держа в руках фотографию своего деда, который погиб во Второй мировой войне.

Дольф Лундгрен (настоящее имя Ханс Лундгрен) наиболее известен по ролям в картинах "Каратель", "Неудержимые", "Разборка в Маленьком Токио", "Властелины вселенной" и "Универсальный солдат".