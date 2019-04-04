Трое молодых людей, включая одного несовершеннолетнего, подозреваются в покушении на незаконные хранение и сбыт наркотических средств в крупном размере на территории Рубцовска.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в феврале текущего года трое друзей в возрасте 18-ти и 17-лет посредством интернета получили информацию о местонахождении крупной партии наркотиков.

"Затем, действуя группой лиц по предварительному сговору, молодые люди расфасовали полученные наркотические средства на более мелкие партии, после чего путем "закладок" стали сбывать их на территории города. Довести преступный умысел до конца подозреваемым не удалось по независящим причинам – в ходе оперативных мероприятий они были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю", — уточняют в СКР.

Расследование продолжается.