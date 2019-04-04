ВНИИ труда изучил ситуацию в сфере трудоустройства в России и назвал самые перспективные сферы деятельности для выпускников вузов и ссузов, сообщает RT.

В числе самых перспективных отраслей, где можно трудоустроиться, названы "авиационная и ракетно-космическая техника", "здравоохранение", "информатика и вычислительная техника" и "информационная безопасность".

Также очень неплохие шансы на трудоустройство в сферах обслуживания, образования, приборостроения и оптотехники.

Стоит отметить, что ранее аналогичный список составил Минтруд. Там следом за специалистами в области здравоохранения идут квалифицированные рабочие, занятые в строительстве, пищевой, деревообрфабатывающей, текстильной и швейной промышленности.