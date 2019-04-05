Фото: Geometria.ru
Первый четвертьфинал официальной Лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ" сезона 2019 года состоялся 30 марта в Барнауле. По итогам игры в полуфинал прошло пять команд: "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул), "Сборная Медицинского Университета" (г. Барнаул), "Турбо Пушка" (г. Новосибирск), "Счастливо" (г. Барнаул), "От Души" (г. Барнаул).
По итогам оценок жюри и реакции зрителей победителем 1/4 финала стала команда "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул). Победу в номинации "Лучшая актриса" жюри присудили Алене Сухановой из команды КВН "Турбо Пушка" из города Новосибирска. В номинации "Лучший актер" победил Норбу Гуруев из "Сборной Медицинского Университета", а "Лучшая шутка" прозвучала во время выступления команды "Сборная Сбербанка".
Второй четвертьфинал состоится 20 апреля в ДК "Сибэнергомаш" (г. Барнаул, пр. Ленина, 147). Билеты уже можно приобрести на сайте Кассы.ру: https://barnaul.kassy.ru/event/2-4161/hall/, во всех кассах города сети Кассы.ру и у распространителей за символическую цену 200 или 250 рублей.
Комментарии
В Сберовской команде наёмные артисты, что ли? Никого не узнаЮ.