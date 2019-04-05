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Первый четвертьфинал официальной Лиги МС КВН "#КВНАЛТАЙ" сезона 2019 года состоялся 30 марта в Барнауле. По итогам игры в полуфинал прошло пять команд: "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул), "Сборная Медицинского Университета" (г. Барнаул), "Турбо Пушка" (г. Новосибирск), "Счастливо" (г. Барнаул), "От Души" (г. Барнаул).

По итогам оценок жюри и реакции зрителей победителем 1/4 финала стала команда "Сборная Сбербанка" (г. Барнаул). Победу в номинации "Лучшая актриса" жюри присудили Алене Сухановой из команды КВН "Турбо Пушка" из города Новосибирска. В номинации "Лучший актер" победил Норбу Гуруев из "Сборной Медицинского Университета", а "Лучшая шутка" прозвучала во время выступления команды "Сборная Сбербанка".