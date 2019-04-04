Жители селения Центарой, известного тем, что в нем находится родовое поместье главы Чечни Рамзана Кадырова, по указанию властей разбирают свои дома перед переездом, сообщает lenta.ru со ссылкой на "Кавказский узел".

Населению участка, попавшего на карту проекта большого парка, дали две недели, чтобы освободить местность под благоустроительные работы.

Чеченцам выделят альтернативные участки под строительство и помогут построить жилье на них, уточняет собеседник издания.

"Им или новые дома построят, или компенсации дадут, — поделился местный житель. — Думаю, что Рамзан своих односельчан не обидит".