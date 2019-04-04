Президент Украины Петр Порошенко перед дебатами с его соперником по второму туру выборов Владимиром Зеленским сдаст анализы на алкоголь и наркотики, сообщает "112 Украина".

Внештатный советник главы государства Олег Медведев сообщил, что Порошенко будет ждать Зеленского 5 апреля в 9:00, чтобы вместе пройти медосвидетельствование.

При этом акцентируется внимание, что экспертизу будет проводить независимая лаборатория и результаты оппонентов объявят на стадионе "Олимпийский", где и пройдут дебаты.

Стоит отметить, что прохождение теста на наличие наркотиков и алкоголя было одним из требований шоумена Зеленского перед очной дискуссией.