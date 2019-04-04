Взрыв случился в цеху по производству взрывчатки на заводе "Кристалл" в Дзержинске (Нижегородская область) сегодня, 4 апреля, сообщает РИА "Новости".

В результате производственное помещение было полностью разрушено, а огонь распространился на площадь 150 квадратных метров.

Сейчас пожар уже потушен. К счастью, никто из работников предприятия не пострадал.

Отметим, что "Кристалл" – это предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое специализируется на исследовании, производстве, испытаниях и утилизации взрывчатых веществ.