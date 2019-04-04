В конце марта крупнейшие банки России резко снизили максимальные ставки по вкладам в среднем с 7,72% до 7,53%, сообщает РБК. Это крупнейшее падение с июня 2018 году.

Эксперты отмечают, что о тенденции говорить пока рано. Ставка по депозитам неизменно повышалась с августа прошлого года, когда она была 6,31% и достигла своего пика в марте.

Так, например, Сбербанк досрочно прекратил действие сезонного вклада "Лови выгоду" под 7,65% годовых и теперь максимальная доходность вкладов находится на уровне 5,75%.

Тем не менее, стоит отметить, что это снижение было спрогнозировано заранее и связывалось со стабилизацией количества вкладчиков.

Если ранее, в условиях санкций и обвала курса рубля банкам приходилось идти на повышение ставок, чтобы не допустить массового снижения числа депозитов, то теперь такая мера уже не требуется.