Профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель" пройдет в ночь с 5 на 6 апреля в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

"В ночь с 05 на 06 апреля в г. Барнауле сотрудниками ГИБДД совместно с членами народной дружины "Барнаульская" будет проведено профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения", – отмечают в ведомстве.

Полицейскими будет использован метод "сплошных проверок" водителей на состояние опьянения. Экипажи ДПС максимально приблизятся к местам концентрации ДТП.