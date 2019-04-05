В Международный день супа – 5 апреля – врачи назвали самые полезные и вредные российские супы, сообщает РИА "Новости".

Оптимальным для здоровья диетолог клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова назвала овощной суп. В числе его преимуществ – множество полезных веществ и отсутствие животных жиров.

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Владимир Пилипенко добавил, что овощи богаты полезными микроэлементами, в частности калием и магнием, которые способствуют хорошему пищеварению.

Самым вредным супом Ливанцова назвала солянку. Несколько видов мяса делают ее очень калорийной, а добавленные соленья и копчености увеличивают содержание соли.

Блюдо не рекомендуется потреблять тем, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь и лишний вес.

Также далеко не всем пойдет на пользу грибовница, добавляет Пилипенко. Дело в том, что она содержит много экстрактивных веществ, которые стимулируют работу пищеварительного тракта.

Это создает риск для людей с заболеваниями желудка и кишечника. Такая "перестимуляция" грозит им кишечной инфекцией.