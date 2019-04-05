Всемирный Банк снизил прогноз роста экономики России на 2019 год, сообщает "Интерфакс".

Финансовая организация ожидает, что ВВП РФ в этом году вырастет на 1,4%. Это на 0,1 процентного пункта ниже, чем прогнозировалось ранее.

При этом наибольший прогресс ожидается в сельском хозяйстве. В этой области внутренний валовый продукт может увеличиваться в ближайшие три года на 1,7% ежегодно.

Промышленность также наберет обороты. Если в 2019-м ожидается рост в 1,4%, то в два последующих года – 2%.

Также отмечается, что в 2018 году размер ВВП значительно превзошел ожидания экспертов ВБ. Так, вместо ожидаемых 1,5% российская экономика подскочила на 2,3%.

В частности этому способствовало повышение цен на нефть, строительные проекты и проведение чемпионата мира по футболу.