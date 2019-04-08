Основная тема семинара – способы эффективной организации коммуникационного процесса. Семинар администрируют специалисты Центра поддержки экспорта Алтайского фонда МСП. Он особенно будет полезен тем, кто планирует вести переговоры с иностранными партнерами, выезжает на выставки или в бизнес-миссии.
Вы узнаете, как познакомиться с потенциальными потребителями, провести успешные переговоры и получить репутацию надежного партнера в международном профессиональном сообществе. Освоение материала упрощается и за счет того, что с описываемыми приемами вы ежедневно сталкиваетесь не только как предприниматель, но и как потребитель.
В этом семинаре:
- Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа результатов;
- Правила написания делового письма;
- Семь шагов к созданию убедительной продающей презентации вашего продукта;
- Классификация культур по Ричарду Льюису;
- Разбор невербального поведения во время переговоров.
Семинар пройдет 10 апреля 2019 года с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Мало-Тобольская, 19.
Участие бесплатно. Необходима регистрация на мойбизнес22.рф
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 83 22
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