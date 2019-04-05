Президент Украины Петр Порошенко и его соперник по второму туру выборов Владимир Зеленский сдали анализы на алкоголь и наркотики в крови, сообщает "112 Украина".
Таким было обязательное условие Зеленского, который выразил готовность согласиться на предложение Порошенко участвовать в дебатах в ночь перед выборами при условии, что они будут проведены на стадионе "Олимпийский" и если он пройдет тестирование на опьяняющие вещества.
Президент Украины принял вызов и сдал кровь на НСК "Олимпийский". Зеленский же заподозрил медперсонал НСК в ангажированности и прошел аналогичную процедуру в диагностическом центре Eurolab.
Комментарии
Толуку-то. Там в самом воздухе чёйто есть.
Зеленский бросил перчатку Порошенко. Вызвал на открытый бой. На стадионе. Десятки тысяч глаз вживую будут наблюдать за битвой. Миллионы по телевизору. Бой на глазах у народа – получившего право быть главным в своей стране. Порошенко принял вызов.
А что же у нас, в России? Что наш главный гребец, дайвер, байкер, пианист, планерист и хоккеист? 20 лет у власти и ни разу, никогда, ни с кем из соперников не выходил на дебаты? Не то что на стадионе, даже в своей студии, при своих ведущих – британце Брилеве, любителе дольче вита Соловьеве, крымце Киселеве. Не отвечал народу и оппонентам за рост пенсионного возраста, обогащение друзей, обеднение граждан, убийство Немцова, пытки в родном ФСБ, войны в Украине и Сирии, провалы в космосе и на земле.
В Российско Федерации кроме чувака с Питерской подворотни никто руководить не может. Все остальные ничтожные идиоты.
остается только радоваться тому, что каждый житель Украины принимает участие в увлекательном шоу. впрочем, неудивительно, весь россиянский шоубизнес тоже с Украины, там люди более активные, чем в России, где привыкли работать на дядю