Сферы, в которых больше всего самозанятых, назвали в ФНС

Федеральная налоговая служба России назвала "RT" сферы деятельности, в которых больше всего самозанятых.

По данным ведомства, 20% самозанятых работают в сфере пассажирских перевозок, 7% — зарабатывают на аренде квартир, 5% — дают платные консультации по различным вопросам, по 2% самозанятых — занимаются репетиторством и программированием.

В регионах, где в качестве эксперимента ввели налог на профессиональный налог (Москва, Московская и Калужская области), по данным на конец марта 2019 года его платят 55 тысяч человек.

Напомним, согласно законодательству, физическое лицо может заниматься прибыльной деятельностью в разных статусах. Гражданин может зарегистрировать ИП; декларировать доход по форме 3-НДФЛ и платить налог 13%; зарегистрироваться как самозанятый (в регионах, где проводится эксперимент) и платить налог на профессиональный доход; или быть самозанятым на территории всей России, но только в качестве обслуживающего домашнего персонала или репетиторов.