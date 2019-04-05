Управляющий директор ЛДС "Карандин-Арена", где вечером 4 апреля во время хоккейного матча с трибун упал ребенок, прокомментировал происшествие.

"Мы сожалеем о случившемся инциденте, связанным с падением мальчика с трибуны, во время матча любительских команд. Сейчас ребенок находится в больнице. Взаимодействуем с его родителями. По прогнозам врачей, все с Мишей будет в порядке. Мы будем поддерживать контакт с семьей, разберемся в ситуации и ответим на вопрос: "почему строительные работы по переносу ограждений от первого ряда сидений оказались должным образом не обозначены запрещающими проход лентами? Сейчас самое главное, чтобы ребенок быстрее поправился", — сообщил он.

По информации Amic.ru, состояние ребенка — стабильное и его жизни ничего не угрожает.

Как ранее сообщалось, ребенок в Барнауле получил серьезные травмы позвоночника и головы, упав с трибун "Карандин-Арены".

Согласно данным следствия, вечером 4 апреля мальчик находился на трибуне с мамой, пока его отец играл в хоккей.

"В связи с тем, что в спорткомплексе велись ремонтные работы, с трибун было убрано стеклянное ограждение", — уточняют в СКР.

По словам свидетелей, скорую помощь ждали около 40 минут, поскольку машина первой бригады сломалась по пути в ледовый дворец. Мальчика отправили в городскую больницу №1, где ему срочно сделали операцию на мозге. Его состояние, по разным источникам, оценивается как удовлетворительное.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, совершенные в отношении лица, не достигшего 6-летнего возраста).