Ранее судимый житель Рубцовска признан виновным в угрозе убийством мужчине, которого до этого он избил сковородой.

Как сообщили в краевой прокуратуре, в декабре прошлого года в дневное время у подозреваемого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, и ранее незнакомым жителем города произошла словесная ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшему один удар сковородой по голове и при этом высказывал в его адрес угрозу убийством.

Свою вину мужчина признал и раскаялся в содеянном.

Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год.