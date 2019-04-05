Роскомнадзора обратился в суд с заявлением на социальную сеть Twitter, сообщают "Ведомости".

Нарекания вызвало отсутствие реакции руководства компании на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей.

Ранее было определено, что такая информация должна храниться только на территории РФ.

Несмотря на то, что представитель Twitter в суде настаивал, что юридической обязанности отвечать на запросы Роскомнадзора у компании нет, суд признал ответчика виновным в административном правонарушении.

За игнор компания согласно статье 19.7 КоАП РФ ("непредставление сведений") оштрафована на три тысячи рублей.

Отметим, что максимальные санкции статьи предусматривают для юридических лиц пять тысяч рублей штрафа.