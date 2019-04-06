Стример Станислав Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, рассказал телеканалу "360" последствия нападения на него во время прямого эфира на YouTube.

Решетников сообщил, что после избиения ему потребовалась операция, делали шинирование: "Разговаривать не смогу целый месяц еще, с питанием тоже проблемы. Также проблемы с дыханием, нос ведь сломан, а рот теперь закрыт. Так что терпим, ребята".

Стример поблагодарил своих подписчиков за поддержку. Он сказал, что читает все комментарии и сообщения, и ответит на все по мере возможности.

Сейчас Решетников в больнице. Врачи диагностировали сотрясение мозга и переломы черепа. Кроме того, у него провалы в памяти.

Инцидент произошел во вторник, 2 апреля. Решетников сообщил радиостанции "Говорит Москва", что причиной стали ревность к подруге и грабеж. Он написал заявление в полицию. Избивавший его человек в полицию не явился, второго нападавшего отпустили до суда.