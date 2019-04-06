Алтайские полицейские по горячим следам нашли украденных овец

В Алтайском крае житель поселка Дальний обратился в полицию с заявлением о хищении овец, которых удалось отыскать по горячим следам, сообщает региональное МВД.

Установлено, что 31-летний мужчина с целью хищения имущества у животновода, проживающего по соседству, ночью проник в незапертый сарай и похитил шесть овец и три ягненка.

"Чтобы вывезти скот, он заранее договорился о перевозке груза с водителем "Газели". Похищенных животных он отвез в дом к своему знакомому в Рубцовск и планировал в дальнейшем продать их скупщикам мяса. Однако осуществить задуманное злоумышленнику не удалось, так как уже утром он был задержан полицейскими", – говорится в сообщении ведомства.

По факту кражи следователями возбуждено уголовное дело. Материальный ущерб составил 49 000 рублей. Подозреваемый находится под арестом, похищенное имущество возвращено владельцу.