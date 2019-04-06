В Барнауле в субботу днем, 6 апреля, возле дома №153 по улице Попова неизвестная женщина разделась до нижнего белья и призывала прохожих сделать совместные фотографии, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"Участник нашего сообщества Сергей заметил эту женщину. Минут десять она бегала возле подъезда, зазывая прохожих сфотографироваться с ней, а затем зашла в дом", – говорится в сообщении.

"Весна – пора любви и обострения хронических болезней", – отметили в паблике. В комментариях к сообщению предполагают, что женщина проиграла в карты или спор, или же всему виной запрещенные вещества.