Второй участник драки с женщинами в бийском автобусе записал видеообращение, в котором извинился перед пострадавшими, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22" со ссылкой на bsk.life.

"Девушки, извините за конфликт. Пожалуйста. За грубые слова, сказанные в вашу сторону. Не хотел огорчить. Обидеть тоже не хотел", — говорит молодой человек.

Ранее другой участник потасовки опубликовал свое видеообращение. "Хочу попросить прощения у кондуктора и пассажирки за причиненный телесный и моральный вред. Отвратительно себя вел. Я не оправдываю себя ни в коем случае. Это не мужской поступок", — заявил он.

Инцидент случился вечером 27 марта и попал на камеру видеонаблюдения, размещенную в автобусе. Конфликт случился после замечания кондуктора, потребовавшего, чтобы молодые люди не щелкали семечки в общественном транспорте и не бросали мусор на пол.

Пассажирка попыталась защитить кондуктора от агрессивно настроенных парней, однако сама стала жертвой агрессии, получив несколько ударов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК ("Побои"). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы.

Личности подозреваемых установлены. Они задержаны и дают признательные показания. Самый активный участник избиения находится под подпиской о невыезде.