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Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД

, ИА "Амител"
Как отмечается, если этого не будет сделано, это будет означать "конец договора"
Страны G7 призвали Россию к выполнению обязательств / Фото: social.rusvesna.su

Страны G7 призвали Россию к выполнению обязательств / Фото: social.rusvesna.su

Главы МИД стран "Большой семерки" по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает RT.

"Мы призываем Россию в полной и подлежащей верификации мере вернуться к выполнению обязательств в рамках ДРСМД до того, как решение США выйти из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение", – говорится в совместном коммюнике.

Как отмечается, если этого не будет сделано, это будет означать "конец договора".

Министры отметили, что должны "внимательно отслеживать последствия в сфере безопасности проводимых Россией разработок ракет, нарушающих параметры ДРСМД, и принимать ответные меры".

Ранее в МИД России заявили, что НАТО не привело никаких доказательств якобы имевших место нарушений Москвой положений ДРСМД.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

7.04.2019 13:10
- гость -

Сателлиты и похрюкиватели пиндостана не в курсе,что выход России из договора-это ответный шаг на пиндосский выход из него?

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