Региональный театральный фестиваль русской классики "Чайка" имени К.С. Станиславского пройдет в Барнауле в Концертном зале Алтайского государственного института культуры 13-14 апреля.

Фестиваль состоится уже третий раз и будет посвящен Году театра в России. В рамках фестиваля 13 апреля пройдет III Краевая театральная конференция "Любительское театральное движение на Алтае. Организация ассоциации режиссеров", где будут освещены вопросы режиссерской и педагогической методологии в любительском театральном коллективе.

Учредителями мероприятий выступают студенты и преподаватели кафедры Театральной режиссуры и актерского мастерства, Алтайское отделение Союза театральных деятелей РФ, Алтайский краевой Дом народного творчества и Общественная организация "Алтайский краевой театральный центр "Первоцвет".

В программе фестиваля запланирован показ спектаклей любительских театральных коллективов из Омска, Барнаула, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Республики Алтай.

Конференция начнется 13 апреля в 11:00. Торжественное открытие фестиваля состоится 13 апреля в 16:00. Показ спектаклей продолжится 14 апреля с 10:00. Вход свободный.