Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с теплой погоды, осадков в понедельник, 8 апреля, в регионе не прогнозируют.

Дневные температуры в крае составят +6…+11 градусов, в предгорьях будет до +16 градусов. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду, в южных районах порывы до 14 метров.

В Барнауле будет без осадков, в утренние часы возможен туман, изморозь, на дорогах местами гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +7…+9 градусов. Ветер будет восточный, 3-8 метров в секунду.