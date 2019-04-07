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Хулиганы жгли цветы у мемориала "Родина-мать" и "сходили" на братскую могилу

, ИА "Амител"
Трое молодых людей притащили к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь принесенные горожанами цветы
В Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала 'Родина-мать' / Фото: wikipedia.org

В Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала "Родина-мать" / Фото: wikipedia.org

Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали людей, которые осквернили мемориал "Родина-мать" в Ставропольском крае, сообщает RT со ссылкой на телеканал "Свое ТВ". 

Как рассказал представитель регионального отделения МВД, трое молодых людей уже были допрошены, они признались в содеянном.

Ранее стало известно, что в Ставрополье возбудили дело из-за осквернения мемориала "Родина-мать". Уточнялось, что трое молодых людей притащили к Вечному огню скамейку, после чего начали жечь принесенные горожанами цветы. Помимо этого один из злоумышленников справил нужду на братской могиле.

Ранее сообщалось, что полицейские кубанского города Лабинска задержали двух подростков, надругавшихся над Вечным огнем, справив нужду на памятник героям Великой Отечественной войны. Случай произошел вечером 27 марта. В правоохранительные органы поступила жалоба на двух хулиганов.

Поступок подростков остался на камерах видеонаблюдения. Один из приятелей забрался на постамент, где горел Вечный огонь, и потушил его своими непристойными действиями. После дети убежали, однако их удалось задержать.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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