Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, надеясь получить увеличение кешбэка на своей банковской карте.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, о хищении порядка 70 тысяч рублей полиции сообщила горожанка, которая рассказала, что у нее имеется банковская карта рассрочки.

Накануне женщине поступил звонок с номера телефона, который отображается как горячая линия банка, где неизвестный представился сотрудником финансового учреждения и пояснил, что для клиентки есть персональное предложение по увеличению кешбэка на ее карте.

"Потерпевшая согласилась на условия, которые ей предложил сотрудник компании. Неизвестный для убеждения, что он действительно является сотрудником банка, продиктовал ей первые шесть и последние четыре цифры номера карты, а также срок действия. Затем мужчина попросил продиктовать полностью номер карты и номер с обратной стороны карты. Впоследствии ей пришло смс-сообщение о списании с карты около 70 тысяч рублей", – уточняют в полиции.

Правоохранители призывают граждан не сообщать личные данные своих банковских карт и не поддаваться на уловки мошенников.