Комитет Госдумы по охране здоровья в четверг, 11 апреля, организует круглый стол "Отказ от вакцинации – серьезная угроза XXI века: как избежать эпидемий", на котором парламентарии обсудят, какое наказание необходимо за публичные призывы не делать прививки и нужно ли вводить ответственность, пишет "Парламентская газета".

Как пояснил глава комитета Дмитрий Морозов, вопросы вакцинопрофилактики находятся для депутатов в числе приоритетных, и обсуждение этой темы необходимо в том числе в связи со вспышкой заболеваемости корью в европейском регионе.

Отмечается, что картина эпидемиологического благополучия в России ухудшается с каждым годом. По данным Роспотребнадзора, одной из причин стал отказ от вакцинации.

Так, с начала 2019 года зафиксированы вспышки кори в Москве, Калужской, Ивановской, Курской, Владимирской, Рязанской областях и городе Екатеринбурге. В 2018 году корью болели более 2,5 тысячи россиян – это в три раза больше, чем в 2017 году.

При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем последнем ежегодном докладе о десяти глобальных угрозах охране здоровья указала отказ от вакцинации наряду с бедностью, недостаточной первичной помощью, ВИЧ-инфекцией и лихорадкой Эбола.

По данным Роспотребнадзора, ухудшение эпидемической ситуации по кори в России сложилось на фоне миграционных процессов, роста числа добровольных отказов от прививок как следствие распространения в обществе антинаучных сведений о вреде вакцинации. Последнее обстоятельство вызывает особую тревогу у медицинского сообщества, в том числе у экспертов Минздрава. В настоящее время ведомство готовит пакет законопроектов о запрете публичных призывов к отказу от прививок.