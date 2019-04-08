Названы регионы с наибольшим числом погибших в ДТП в 2018 году

Самый большой показатель погибших на дорогах в 2018 году был зафиксирован в Краснодарском крае, самым же безопасным стал Чукотский автономный округ, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

В ГИБДД указали, что всего в 2018 году в ДТП на дорогах России погибли 18 214 человек, пострадали – 214 853 человека. Всего произошло 168 099 аварий.

На Кубани в минувшем году жертвами аварий стали 1053 человека, в Московской области – 938, Ростовской области – 554, Башкирии – 550, Москве – 465. Затем следует Воронежская область – 443, Ставрополье – 439, Ленинградская область – 438, Челябинская область – 410 и Нижегородская область – 386.

Самой безопасной стала Чукотка, где в 2018 году жертвами ДТП стали всего два человека. Немногим хуже ситуация в Ненецком автономном округе – три человека. Во всех остальных регионах, которые вошли в первую десятку по безопасности, число погибших значительно больше: Магаданская область – 30, Еврейская автономная область – 32, Республика Алтай – 36, Ямало-ненецкий автономный округ – 45, Камчатский край – 49, Ингушетия – 60, Костромская область – 64, Хакасия – 65.

По данным ГИБДД, всего в 20 регионах число погибших на дорогах составило меньше 100 человек.

Также в Госавтоинспекции привели данные по регионам, где больше всего людей пострадали в ДТП. На первом месте по этому показателю оказалась Москва – 10 469 человек. Далее в первой десятке: Краснодарский край – 8 675, Санкт-Петербург – 7 693, Подмосковье – 7 259 и Нижегородская область – 7 021, Республика Татарстан – 5 698, Башкирия – 5 519, Челябинская область – 5 537, Самарская область – 5 294, Ростовская область – 4 860.