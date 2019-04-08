Сбербанк оставит за собой имущество ОАО "Ключевской элеватор" после неудачных торгов. Об этом сообщает "Интерфакс".

В материалах картотеки арбитражных дел сказано, что Сбербанком на специальный банковский счет должника перечислены денежные средства в размере 20% от суммы, вырученной от реализации предмета залога. Речь о 8 млн 916,59 тысячи рублей.

Напомним, банк являлся залоговым кредитором этого зерноперерабатывающего комплекса. Элеватор был выставлен на аукцион, прием предложений шел с 3 декабря 2018 года по 27 января 2019 года, но торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Ранее комплекс выставлялся на продажу дважды.

Теперь банк получит здание элеватора общей площадью более 9,6 тысячи квадратных метров и два земельных участка общей площадью около 187,3 тысячи квадратных метров.

"Ключевской элеватор" являлся одним из крупнейших агропромышленных объединений Алтайского края. Мощность предприятия по приемке зерна до банкротства составляла две тысячи тонн в сутки, мощность по хранению зерна – 118 тысяч тонн единовременного хранения. Склад был рассчитан на 68 тысяч тонн зерна. В сутки там перерабатывалось около 500 тонн зерна.

Напомним, на момент введения конкурсного производства предприятие принадлежало экс-депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Юрию Титову (72,96% уставного капитала), еще 18,49% – его теперь уже бывшей супруге Наталье Титовой. Оба признаны банкротами.