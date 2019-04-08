Аркадий Цукер – выдающаяся личность, спикер, который изменяет фокус внимания… Он переворачивает пирамиду Маслоу, запрещает формировать уникальное торговое предложение, призывает поощрять конкурентов и формировать клиента.

Ольга Бут, совладелец компании Smart People Club*, отмечает, что участие в тренинге эксперта по бизнесу кардинально изменило ее восприятие маркетинговых стратегий.

Цифровая эпоха полностью изменила наш мир, в том числе и мир бизнеса. Старые маркетинговые приемы перестают работать, завоевать внимание покупателя становится все сложнее. Потребители нового поколения – более осведомленные и более избалованные, их сложно удивить чем-то новым. В таких условиях компаниям приходится прикладывать все усилия, чтобы оправдать ожидания клиентов.

Бизнес-эксперт, генеральный директор Центра Стратегического Консалтинга Аркадий Цукер считает, что одна из главных причин, мешающих компаниям развиваться, – стереотипный взгляд на бизнес. Успешные компании тем и отличаются от других, что умеют смотреть на мир с другой точки зрения. Нестандартный подход к бизнесу и маркетингу позволил мировым гигантам Apple, Microsoft, Google, Amazon** за короткое время вырваться в лидеры.

Изменить свой образ мышления и вырваться из плена стереотипов непросто, но возможно. Тренинг Аркадия Цукера "Стратегии эффективного маркетинга" помогает обрести новый взгляд на пути развития и продвижения бизнеса в меняющемся мире.



На первой сессии тренинга, которая пройдет в Барнауле 25-26 апреля 2019 года, собственники компаний, маркетологи и топ-менеджеры смогут найти для себя ответы на целый ряд важнейших вопросов:

– в каких направлениях будет развиваться бизнес;

– как отличить эффективный маркетинг от сиюминутной рекламы;

– как выявить настоящие потребности клиентов;

– какие две стратегии обеспечивают успех в продвижении и захвате новых рынков.

Подробная программа тренинга опубликована на сайте организатора, компании "Магис Бизнес". Позвоните по телефону +7(3852) 529-759, чтобы забронировать свое участие.

Количество мест ограничено!

*Смарт Пипл Клаб – прим.ред.

**Эппл, Майкрософт, Гугл, Эмэйзон – прим.ред.