Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают установить предел суточной нагрузки на учеников российских школ, сообщает RT.
Специалисты ОНФ подсчитали, что на учебу ребенок тратит в среднем 47 часов в неделю, что больше чем рабочих часов у среднестатистического взрослого.
При этом из-за насыщенности программ приходится устраивать внеурочные занятия в кружках и секциях, которые превращаются в продолжение обязательных уроков, считают активисты движения.
В связи с этим они обратились Роспотребнадзор, а также в Российские академии наук и образования с призывом установить значение максимальной суточной нагрузки согласно возрастным возможностям школьников.
"СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки для ребенка как в школе, так и в системе допобразования", – уверена зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.
Комментарии
Как же в Советском Союзе дети учились ? И были образованнее теперешних .Правильно, зачем образованные стране ? Рабами - неучами управлять легче ! Секции , кружки - это ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ образование .Если не справляетесь с основным , зачем вам дополнительное ? РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ правильно рассчитывать ВОЗМОЖНОСТИ своего ребёнка и соответственно им выбирать ему школу и дополнительные занятия .А то у родителей куча амбиций , а у ребёнка просто нет на них сил .Вы посмотрите сколько времени теряет ваш ребёнок в гаджетах , а ведь раньше мы успевали и в школе учиться и кружки посещать , и книги читать запоем , и гулять , а вашим просто учиться тяжело .