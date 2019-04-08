Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают установить предел суточной нагрузки на учеников российских школ, сообщает RT.

Специалисты ОНФ подсчитали, что на учебу ребенок тратит в среднем 47 часов в неделю, что больше чем рабочих часов у среднестатистического взрослого.

При этом из-за насыщенности программ приходится устраивать внеурочные занятия в кружках и секциях, которые превращаются в продолжение обязательных уроков, считают активисты движения.

В связи с этим они обратились Роспотребнадзор, а также в Российские академии наук и образования с призывом установить значение максимальной суточной нагрузки согласно возрастным возможностям школьников.

"СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки для ребенка как в школе, так и в системе допобразования", – уверена зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.