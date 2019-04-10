Большинство людей, которым предстоит операция имплантации зубов, задумываются о жизни после нее: какие будут зубы, как долго прослужит конструкция, не будет ли бытовых проблем, например, при прохождении рамки аэропорта, МРТ и многом-многом другом.

На наиболее актуальные и интересные вопросы отвечает хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер – стоматолог более чем с 30-летним опытом работы, доктор, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию зубов по протоколу немедленной нагрузки, известную как "за один день без костной пластики".

Болеть и звенеть не будет!

– Сколько продлятся болевые ощущения после операции, когда перестанет действовать обезболивающее?

– Болевых ощущений не будет. За счет малоинвазивного вмешательства и правильно составленной медикаментозной схемы, ни боли, ни одутловатости после операции практически не бывает.

– Можно ли пациентам с имплантатами в будущем при необходимости делать МРТ (головы, шеи)?

– Наличие имплантатов не является противопоказанием к МРТ. Выпадение, смещение, нагревание их исключено, вреда для пациента не будет. Но имеет значение, из каких материалов они сделаны. При титановой основе размытость снимков будет минимальной, а если в сплаве присутствуют другие металлические компоненты, то это отразится на качестве диагностики.

– Не буду ли я "звенеть", проходя рамку в аэропорту?

– Нет. Титан, а именно из него делают зубные имплантаты, – парамагнетик, с ним можно спокойно проходить рамки металлоискателей.

Работа бессрочная?

– Как долго при соблюдении всех рекомендаций прослужит конструкция?

– По официальной медицинской статистике приживается +/-95% имплантатов. Как мы видим, вероятность отторжения довольно мала.

Имплантацию и тот тип конструкции, протезирования, которые мы выполняем, теоретически можно назвать бессрочными. Если вы выполняете рекомендации врача, соблюдаете гигиену, приезжаете на профилактические осмотры, и если у вас нет никаких кардинальных изменений в здоровье (например, некоторых серьезных заболеваний), то работа эта пожизненная. Но только теоретически. А практически срок жизни имплантата и конструкции вы можете как удлинить, так и укоротить – в зависимости от того, как будете выполнять рекомендации.

Первое, что я объясняю каждому пациенту, особенно с тотальным протезированием на имплантатах, что очень важно знать: в кости нет нервных окончаний. Если свой зуб у нас сидит в кости, окруженный связкой, и к этой связке подходят нервные окончания, то мы чувствуем давление на зуб, температурные или вкусовые раздражители. Имплантат сидит в кости по принципу остеоинтеграции – кость в него врастает, и он абсолютно неподвижен. Когда человек давит на имплантат, он не чувствует давления. Поэтому очень важно пациенту объяснить, как пользоваться зубами на имплантатах, какие есть ограничения в пище. И чем больше установлено имплантатов, тем важнее соблюдение этих правил. Если имплантат стоит напротив зуба и давит на зуб, ограничения минимальные – человек чувствует давление. А когда имплантат давит на имплантат, человек не чувствует давления. Поэтому могут происходить поломки. Чтобы этого избежать, пациент должен четко понимать, что ему можно есть, а что нельзя: например шашлык из твердого мяса, сухарики, орешки.

– А имплантат может сломаться? И как человек об этом узнает?

– Поломка имплантата – крайне редкий случай. Поймите, если есть какая-то проблема, в ситуации, когда пациент приходит на плановые профилактические осмотры, мы проблему обнаруживаем и решаем в зародыше.

С одиночными имплантатами проблемы возникают чаще, чем с тотальными работами – у нас не было ни одной потери тотальной работы на имплантатах. Поломка может быть, например, вы откусили что-то или ударились, конструкция сломалась, мы отремонтировали, вы дальше живете. Это не катастрофа, это решается за несколько часов. А потери, когда работа сломана безвозвратно, за все годы работы у меня не было ни разу. Конструкция надежна за счет того, что она фиксируется на нескольких имплантатах, поэтому выживаемость конструкции стопроцентная. Потеря одного имплантата не ведет к потере конструкции. Один конкретный имплантат всегда можно заменить и конструкция от этого никак не пострадает. Более того, далеко не всегда его нужно менять – такой имплантат может стоять годами, десятилетиями и нести нагрузку. Просто надо за этим следить, надо видеть процесс в динамике, именно поэтому рекомендуется наблюдаться у врача, который сделал вам имплантацию.

Зубы лучше, чем были

– Новые зубы – какими они будут? Можно выбрать любой дизайн или только такие, как были? Может пациент попросить зубы, например, как у Нагиева?

– Мы можем сделать любые зубы по цвету, форме, но (!) если условия позволяют, чтобы это было не в ущерб функции (смыкаемость). В результате работы человек должен получить нормально функционирующую челюсть.

– В приоритете функционал, не красота?

– В приоритете гармония. Потому на ортопедическом этапе мы делаем примерки. Мы сделали операцию, сделали первую работу, поставили на воск – примерили. Пациент сказал: да, мне это нравится, или мне не нравится, сделайте вот так. Мы делаем, устанавливаем. Пациент ходит несколько месяцев – у него есть время подумать, что ему не нравится во временной конструкции, и что бы он хотел исправить. И потом, когда мы ему делаем постоянную конструкцию, учитываем пожелания.

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