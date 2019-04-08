Девятикилометровый участок проспекта Ленина отремонтируют в Барнауле

Проспект Ленина в Барнауле отремонтируют на участке протяженностью девять километров в 2019 году, сообщили в пресс-центре городской админситрации.

Ранее портал Amic.ru информировал, что работы планируется провести на главной транспортной магистрали краевой столицы на участках от площади Октября до улицы Северо-Западной и от улицы Димитрова до площади Баварина. Здесь полностью заменят верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Кроме того, в этом году реконструируют участок улицы Попова от Власихинской до Трактовой, где количество полос для движения автомобильного транспорта будет увеличено с четырех до шести.

Это позволит значительно разгрузить указанный участок и ликвидировать заторовые ситуации, которые существуют в настоящее время. К данным работам подрядная организация приступит ориентировочно в конце мая текущего года после заключения муниципального контракта.

Кроме того, отремонтируют дороги в поселке Октябрьский (улицу Рождественскую – от улицы Берестовой до улицы Изящной; улицу Изящную – от улицы Рождественской до здания №18а; улицу Берестовую – от улицы Ковыльной до улицы Рождественской).

Все эти работы будут проведены в рамках реализации большого национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".