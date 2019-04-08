Мосгорсуд изменил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссеру Кириллу Серебренникову, сообщает "Интерфакс".

Инстанция отменила решение Мещанского суда Москвы, назначившего культурному деятелю домашний арест, и изменила его на подписку о невыезде.

Аналогичная мера пресечения определена еще двум фигурантам дела: директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум и бывшему гендиректору АНО "Седьмая студия" Юрию Итину.

Напомним, по версии следствия, Серебренников и другие фигуранты похитили 133 из 214 миллионов рублей, которые были выделены в 2011-2014 годах АНО "Седьмая студия" на развитие и популяризацию современного искусства РФ в рамках проекта "Платформа". Ни один фигурант не считает себя виновным, кроме экс-главбуха Нины Масляевой.