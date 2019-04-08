360 жителей Алтайского края уже прошли независимую оценку квалификации

360 специалистов прошли оценку квалификации в Алтайском крае. Специалисты сдали профессиональный экзамен и подтвердили соответствие требованиям работодателей, повысив уровень конкурентоспособности и получив возможность претендовать на более высокую зарплату. Об этом в ходе подписания соглашения между правительством Алтайского края и Национальным агентством развития квалификаций сообщил губернатор Виктор Томенко.

"Наш регион в последние годы активно занимается отработкой модели внедрения независимой оценки квалификаций. За это время сформировали координационный орган, организовали Региональный методический центр развития квалификаций, создали шесть центров оценки квалификаций. Независимую оценку квалификаций в них прошли уже 360 человек. Это профессионалы, полностью соответствующие нормам профессионального стандарта, а значит, и запросам своих работодателей", – рассказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, разработка профессиональных стандартов в регионе идет совместно с работодателями, которые формулируют требования к навыкам и умениям работников, и органами власти, участвующими в разработке и аккредитации образовательных программ. 8 апреля между Национальным агентством и правительством Алтайского края подписано соглашение о сотрудничестве. Губернатор назвал Национальное агентство центральным звеном в развитии системы, которое обеспечивает организационно-методическую поддержку для всех участников процесса.

"Чего мы ждем от совместной работы? Это конечно, эффективное развитие инфраструктуры системы квалификации, ждем совершенствования механизма взаимодействия работодателей, организаций профессионального образования, а также повышения качества трудового потенциала", – сказал Виктор Томенко.

Как пояснил гендиректор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович, внедрение системы позволит сделать рынок труда более прозрачным.

"Мы формируем систему, которая позволяет ответить на вопрос, какими компетенциями должен обладать тот или иной специалист, а также подтвердить наличие этих компетенций, получить необходимую квалификацию и прийти на рынок труда. Причем мы формируем открытую систему. У нас есть информационные ресурсы, которые накапливают данные о квалификации специалистов и в разрезе регионов, и в разрезе видов профессиональной деятельности. Рынок труда постепенно становится более прозрачным", – сказал он.

Александр Лейбович считает, что показателем результативности проделанной работы является доля квалифицированных специалистов на рынке труда.

"Можно говорить о том, что это будет влиять на рост производительности труда, и как следствие, на рост эффективности работы предприятий, на бюджет региона. Но это не единственный фактор, мы понимаем, что на это влияет и множество других. Вычленить отдельно фактор рабочей силы довольно сложно, но очевидно, что без квалифицированной рабочей силы все остальные факторы не будут работать", – добавил он.

Отметим, что требование соответствия персонала профессиональным стандартам пока носит рекомендательный характер, но в ряде случаев оно обязательно. Например, Трудовой кодекс РФ устанавливает требования к квалификации специалиста по охране труда, следовательно, применять утвержденный приказом Минтруда России профессиональный стандарт обязаны все организации.

Справка

Оценка квалификации проводится по инициативе самого работника (за его счет или за счет средств иных физических/юридических лиц) или по инициативе работодателя (за счет работодателя), но только с согласия сотрудника. В случае неподтверждения квалификации работник получит заключение и рекомендации. Уволить сотрудника, не подтвердившего уровень квалификации, нельзя: ТК РФ не предусматривает такого основания для увольнения. Работодателю остается довести квалификацию, умения и знания работника до уровня, заявленного в профстандарте.